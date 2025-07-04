Азербайджанские адвокаты не хотят брать дела задержанных в Баку россиян

Как рассказала мать взятого под стражу Александра Вайсеро Инна, в настоящее время интересы россиян представляют государственные адвокаты. При этом с ними практически невозможно связаться. По ее мнению, азербайджанские адвокаты не сильно усердствуют в плане защиты россиян.

При обращении к другим специалистам граждане РФ получают отказ. Местные адвокаты заявляют, что якобы не понимают обстоятельства дела. При этом правоохранительные органы Азербайджана изначально сообщили, что граждан РФ подозревают в транзите наркотиков из Ирана, а также интернет-обороте запрещенных веществ и киберпреступлениях.

Близкие россиян считают, что отказ адвокатов имеет политический мотив. По словам Инны, все содержатся в камерах по двое, питание нормальное, условия содержания не вызывают нареканий, а телесные повреждения были получены при задержании.

27 июня в российском Екатеринбурге правоохранители задержали почти 50 человек, которые связаны с азербайджанской диаспорой. Силовики пошли на такой шаг в рамках расследования убийств, которые были совершены в 2001 и 2011 годах.

В ответ официальный Баку задержал россиян, которых «подозревают в членстве в ОПГ». В Сети были опубликованы кадры с места событий. У задержанных граждан РФ разбиты лица, у ряда людей видны кровь на одежде, ссадины на голове.