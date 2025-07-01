Новые задержания россиян в Азербайджане: подозреваемым разбили лица

В Баку азербайджанские силовики задержали россиян, подозреваемых в «членстве в ОПГ», сообщает Minval. Судя по кадрам с места событий, у задержанных разбиты лица, у некоторых также видны кровь на одежде и ссадины на голове.

1 июля азербайджанские СМИ сообщили, что в столице республики «обезврежены две ОПГ с участием россиян». Задержанных подозревают в якобы киберпреступлениях, транзите наркотиков из Ирана и продаже запрещенных веществ в Сети.

Накануне, 30 июля, в Баку также задержали журналистов местного филиала российского новостного агентства Sputnik. Позже в Азербайджане была задержана сотрудница российского видеоагентства Ruptly.

Отношения между Россией и Азербайджаном обострились после задержаний в Екатеринбурге десятков этнических азербайджанцев в рамках расследования уголовного дела об убийствах. Во время задержания скончались два брата — Зиеддин и Гусейн Сафаровы. Их тела уже доставили спецрейсом в Баку.

Следствие считало, что Сафаровы могли быть причастны к резонансным преступлениям в Екатеринбурге в 2001, 2010 и 2011 годах. Один из них, по предварительным данным, умер при задержании из-за сердечной недостаточности. Причины смерти второго брата выясняются.

