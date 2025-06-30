Тела умерших в Екатеринбурге азербайджанцев доставили самолетом в Баку
Тела двух граждан Азербайджана — Зиеддина и Гусейна Сафаровых, скончавшихся после задержания в Екатеринбурге, были доставлены в Баку спецрейсом, сообщает Lenta.ru со ссылкой на азербайджанское издание Axar.az
Самолет приземлился в международном аэропорту Гейдара Алиева в 20:30 по местному времени (19:30 мск), после чего останки были переданы родственникам.
Братья Сафаровы были задержаны 28 июня в рамках расследования серии преступлений 10-летней давности. По данным следствия, они могли быть причастны к резонансным преступлениям в Екатеринбурге в 2001, 2010 и 2011 годах. Ленинский районный суд города арестовал троих подозреваемых, еще троим продлили срок содержания под стражей.
Официальная версия следствия гласит, что смерть братьев наступила в результате острой коронарной недостаточности.