Тела умерших в Екатеринбурге азербайджанцев доставили самолетом в Баку

Тела братьев Сафаровых доставлены в Баку после гибели в Екатеринбурге

Тела двух граждан Азербайджана — Зиеддина и Гусейна Сафаровых, скончавшихся после задержания в Екатеринбурге, были доставлены в Баку спецрейсом, сообщает Lenta.ru со ссылкой на азербайджанское издание Axar.az

Самолет приземлился в международном аэропорту Гейдара Алиева в 20:30 по местному времени (19:30 мск), после чего останки были переданы родственникам.

Братья Сафаровы были задержаны 28 июня в рамках расследования серии преступлений 10-летней давности. По данным следствия, они могли быть причастны к резонансным преступлениям в Екатеринбурге в 2001, 2010 и 2011 годах. Ленинский районный суд города арестовал троих подозреваемых, еще троим продлили срок содержания под стражей.

Официальная версия следствия гласит, что смерть братьев наступила в результате острой коронарной недостаточности.