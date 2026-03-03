«Слишком поздно для переговоров»: Трамп завил об уничтожении руководства Ирана

Трамп заявил, что вести переговоры с Ираном слишком поздно

Президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social написал об уничтожении руководства Ирана и заявил, что исламская республика упустила возможность вести переговоры, сообщает РЕН ТВ .

По словам Трампа, «иранская противовоздушная оборона, военно-воздушные силы, военно-морской флот и руководство уничтожены». Он также отметил, что Тегеран выражает намерение провести переговоры, но для них уже слишком поздно.

«Они хотят вести переговоры. Я сказал: „Слишком поздно!“ — отметил президент США.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. 1 марта иранские государственные СМИ передали новость о смерти верховного лидера республики Али Хаменеи. Также иранское телевидение подтвердило гибель министра обороны Ирана Азиза Насирзаде и начальника Генерального штаба Абдольрахима Мусави.

Ранее Трамп уже отмечал, что после начала иранского конфликта новые власти республики инициировали переговоры с США. По его словам, Тегерану надо было сделать это раньше.

При этом в Иране в ответ на публикации о возобновлении переговоров заявили, что вести диалог со Штатами не будут.

