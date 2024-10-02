Скабеева опровергла применение ВС РФ вакуумной бомбы ОДАБ-9000 в Волчанске

сегодня в 14:45

Российская телеведущая и политический обозреватель Ольга Скабеева опровергла применение российской армией вакуумной авиабомбы ОДАБ-9000 для удара по укрепрайону ВСУ в Волчанске Харьковской области.

«Пока отбой: речь не про ОДАБ-9000. Не выдаем желаемое за действительное», — написала журналистка в своем Telegram-канале.

Она добавила, что бойцы Вооруженных сил РФ нанесли удар по позиции противника с помощью фугасной авиационной бомбы ФАБ-1500.

Ранее российские военные успешно атаковали опорный пункт ВСУ, расположенный под Волчанском. Были ликвидированы 8 бойцов противника и 4 бронемашины. По мнению экспертов, ВС РФ могли нанести удар вакуумной авиабомбой ОДАБ-9000.