Российская армия могла применить вакуумную бомбу ОДАБ-9000 в Волчанске

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Эксперты считают, что ВС РФ могли нанести мощный удар по укрепрайону ВСУ в Волчанске Харьковской области вакуумной авиабомбой ОДАБ-9000, сообщает « Военное обозрение ».

Специалисты напомнили, что до недавнего времени самым мощным авиационным боеприпасом, который РФ применяла в зоне СВО, была бомба ФАБ-3000.

После удара по Волчанску был зафиксирован огромный взрыв. Эксперты сомневаются, что ВС РФ применили там ФАБ-3000. По их словам, российская армия воспользовалась более мощной авиабомбой, но какой — никто не знает.

При этом совсем недавно отечественные конструкторы заявляли, что не будут оснащать универсальным модулем планирования и коррекции авиационные боеприпасы ФАБ-5000 ввиду нецелесообразности.

Исходя из данного заявления, некоторые эксперты считают, что российская армия могла применить в Волчанске авиабомбу повышенной мощности — ОДАБ-9000.

Ранее ВС РФ успешно атаковали опорный пункт ВСУ, расположенный под Волчанском в Харьковской области. Были ликвидированы 8 бойцов противника и 4 бронемашины.