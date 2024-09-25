Российские войска уничтожили 8 солдат и 4 бронемашины ВСУ в Харьковской области

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Солдаты ВС РФ успешно атаковали опорный пункт противника, расположенный под Волчанском в Харьковской области Украины. Об этом ТАСС рассказал военный эксперт Андрей Марочко.

Противник понес потери как в плане личного состава, так и техники. ВС РФ ликвидировали восемь бойцов противника.

Также успешно выведены из строя четыре единицы техники украинских войск.

Ранее в Харькове раздался взрыв. Это произошло во время того, как над городом работала воздушная тревога.