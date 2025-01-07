Сийярто: Украина должна оставить пути поставок газа из России в Евросоюз

Властям Украины необходимо соблюдать положения Соглашения об ассоциации с Европейским союзом (ЕС). В нем прописано, что страна должна сохранять пути поставок газа из РФ транзитом в те государства, которые входят в экономическое содружество, написал в соцсетях глава МИД Венгрии Петер Сийярто, сообщает Газета.ru .

Так дипломат прокомментировал отказ Украины от транспортировки газа из РФ по своей территории. Топливо не поставляется через соседнюю страну с 1 января 2025 года. Сийярто, по его словам, позвонил министру иностранных дел Словакии Юрию Бланару и обсудил ситуацию.

Во время разговора дипломаты согласились друг с другом по поводу того, что Соглашение об ассоциации между Евросоюзом и Украиной должно соблюдаться не только Брюсселем, но и другой стороной. В рамках договора, Киев должен продолжить транзит энергоносителей из РФ.

Сийярто отметил, что Украина планирует войти в Евросоюз. Однако ее шаги привели к тому, что экономика ЕС оказалась в сложной ситуации.

Особые трудности испытывают страны Центральной Европы. Они сильно зависят от поставок газа из России.

Ранее сообщалось, что венгерская энергетическая компания MVM CEEnergy ведет активные переговоры с партнерами из РФ и Украины по поводу поставок газа. Она хочет оставить прошлый режим транзита.