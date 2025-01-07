Венгрия хочет сохранить транзит российского газа через Украину

Венгерская энергетическая компания MVM CEEnergy ведет активные переговоры с партнерами из России и Украины касательно газовых поставок, так как хочет сохранить транзит прежним способом, сообщает ТАСС .

Хотя энергетическая безопасность Венгрии не находится под угрозой в случае остановки украинского транзита, этот маршрут сохраняет стратегическое значение для всего центральноевропейского региона.

Согласно позиции венгерского министерства, Украина обязана следовать договоренностям с Евросоюзом по транспортировке газа. При этом компания MVM CEEnergy успешно реализует газ словацким потребителям и другим партнерам, соблюдая конфиденциальность контрактов.

«Венгрия снабжается природным газом в основном с юга, поэтому прекращение транзита газа через Украину не представляет риска для безопасности поставок в страну. Однако этот маршрут может оставаться важной альтернативой для обеспечения надежности поставок и диверсификации источников в регионе Центральной и Восточной Европы», — сообщила пресс-служба MVM CEEnergy.

Несмотря на наличие альтернативных путей поставок, украинский транзитный коридор остается важным элементом в системе газоснабжения Центральной и Восточной Европы. Венгерская сторона подчеркивает необходимость обеспечения стабильных и гарантированных поставок газа для удовлетворения потребностей страны.

Хотя европейские страны столкнулись с серьезным подорожанием газа из-за действий украинской стороны, Венгрии удалось минимизировать негативные последствия. Этот вопрос стал предметом дипломатических переговоров между главами внешнеполитических ведомств Венгрии и Словакии.