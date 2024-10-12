Сигэру Исиба напомнил США об атомных бомбардировках Хиросимы и Нагасаки

Премьер-министр Японии Сигэру Исиба во время дебатов глав политических партий напомнил США о сбросе на Хиросиму и Нагасаки атомной бомбы, он также поделился своим шоком от случившегося и высказался об отказе от ядерного оружия, пишет «Лента.ру» со ссылкой на трансляцию канала NHK.

«Я никогда не забуду тот шок, который я испытал, учась в шестом классе младшей школы, когда я увидел кадры последствий атомной бомбы, которую сбросили США на Хиросиму», — заявил Исиба.

В ходе дебатов Исиба заявил, что хотел бы создать мир без ядерного оружия. Он считает, что следует провести соответствующие обсуждения, где главной темой станут меры сдерживания в использовании ядерного оружия и отказ от него.

В мире все чаще звучат угрозы об использовании ядерного оружия на фоне украинского конфликта. Ранее глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси посетил Курскую АЭС. После визита на объект он заявил, что в Курской области возникла ядерная опасность.