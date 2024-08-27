Глава МАГАТЭ Гросси: в Курской области возникла опасность ядерного инцидента

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Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что после вторжения ВСУ в Курской области возникла опасность ядерного инцидента, сообщает РИА Новости .

«Здесь сейчас возникла опасность ядерного инцидента», — сказал Гросси.

Во вторник Рафаэль Гросси посетил Курскую атомную электростанцию (АЭС) в Курчатове для анализа уровня угрозы ядерному объекту.

Ядерная электростанция расположена на берегу реки Сейм всего в 40 км к западу от Курска. Курская АЭС входит в тройку самых мощных атомных станций России и в топ-4 по количеству вырабатываемой электроэнергии.