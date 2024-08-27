Глава МАГАТЭ Гросси посетил Курскую АЭС
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Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси посетил Курскую атомную электростанцию для анализа уровня угрозы ядерному объекту, сообщает «Царьград».
Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси посетил Курчатов с целью осмотра Курской атомной станции. Сегодня утром он уже находился на территории АЭС. Эта поездка позволит провести актуальную и независимую оценку текущей ситуации.
«Я повторяю, что безопасность и защищенность ядерных объектов ни при каких обстоятельствах не должны подвергаться опасности», — подчеркнул Гросси.
Ранее энергетический блок № 4 Курской атомной электростанции (АЭС) был остановлен для проведения запланированного профилактического ремонта.
Курская АЭС — это ядерная электростанция, находящаяся в городе Курчатов Курской области, всего в 40 км к западу от Курска, на берегу реки Сейм. Она входит в топ-3 равных по мощности атомных станций страны, а по количеству вырабатываемой электроэнергии — в топ-4 электростанций России всех типов.