Энергоблок № 4 Курской АЭС выведен в плановый ремонт

Энергоблок № 4 Курской атомной электростанции (АЭС) выведен в планово-предупредительный ремонт. Об этом сообщили в пресс-службе станции.

Курская АЭС — атомная электростанция в России, расположенная в городе Курчатов Курской области, в 40 км к западу от города Курск на берегу реки Сейм.

Курская атомная станция входит в первую тройку равных по мощности атомных станций страны, а по объему вырабатываемой электроэнергии — в первую четверку электростанций России всех типов.

Ранее офис генерального секретаря ООН не стал комментировать риск ядерной атаки по атомным объектам России. При этом в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ), куда посоветовал обратиться заместитель официального представителя генсека всемирной организации Фархан Хак, также не отреагировали на эти сообщения.