Швейцария присоединилась к санкциям ЕС против России

В него вошли не только российские, но и международные компании, которые управляют судами, якобы причастными к перевозке российской нефти. Под санкции попали и 105 судов. Их Евросоюз связал с перевозкой энергоносителей из РФ.

Европейские лидеры заявили об усилении санкционного давления на РФ после новости о встрече российского лидера Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, которая состоится 15 августа на Аляске. Страны ЕС продолжат поддержку Украины в разных сферах. К этому заявлению не присоединилась только Венгрия.

Глава дипломатической службы Европейского союза Кая Каллас объявила о намерении разработать 19-й пакет санкций в отношении России. По ее мнению, ЕС не должен рассматривать возможность каких-либо компромиссов до тех пор, пока Москва не примет решение о полном прекращении огня без дополнительных условий.