Каллас: ЕС будет разрабатывать 19-й пакет санкций против России

Глава дипломатической службы Европейского союза Кая Каллас объявила о намерении разработать 19-й пакет санкций в отношении России. По ее мнению, Евросоюз не должен рассматривать возможность каких-либо компромиссов до тех пор, пока Москва не примет условия полного прекращения огня без дополнительных условий, пишет ТАСС .

Заявление Каллас прозвучало после срочно организованной видеоконференции министров иностранных дел стран-членов ЕС, которую созвали в преддверии предстоящих российско-американских переговоров на Аляске.

Каллас настаивает на прекращении огня в украинском кризисе перед любыми переговорами с Россией. Она подчеркнула важность правильной последовательности шагов: сначала безусловное перемирие с надежной системой контроля и твердыми гарантиями, и только потом начало диалога.

До достижения этих условий премьер-министр Эстонии пообещала продолжить работу над новым, 19-м пакетом ограничительных мер против России. Ранее она также сообщила о своем намерении разрешить украинский кризис через укрепление трансатлантических связей, помощь Украине и усиление давления на российскую сторону.

Ранее сообщалось, что 18-й пакет санкций Евросоюза против России вступил в законную силу 19 июля 2025 года. Ограничительные меры коснулись в том числе 22-х российских банков и установили новый потолок на торговлю нефтью.