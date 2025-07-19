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Новый пакет санкций ЕС против РФ вступил в силу

Вступил в силу новый, 18-й, пакет санкций ЕС против России, сообщает Lenta.ru .

Отмечается, что потолок цен» на российскую нефть вновь был снижен — до 47,65 доллара за баррель. Также в черный список попали 105 танкеров, которые ее перевозят.

Кроме того, в санкционный список попали 22 банка.

Ранее Европейский союз согласовал 18-й пакет антироссийских санкций, который, по словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, направлен против ключевых элементов российской военной инфраструктуры.