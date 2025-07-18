ЕС одобрил 18-й пакет санкций против России

сегодня в 19:55

Урсула фон дер Ляйен заявила о «ударе по военной машине России»

Европейский союз согласовал 18-й пакет антироссийских санкций, который, по словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, направлен против ключевых элементов российской военной инфраструктуры, сообщает RT .

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что новый пакет антироссийских санкций наносит «удар в самое сердце военной машины России». Ее слова передал Reuters.

Фон дер Ляйен подчеркнула, что приветствует соглашение о введении 18-го пакета ограничительных мер против России.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что Россия считает односторонние санкции Евросоюза незаконными и выступает против подобных ограничений.

Глава МИД Литвы Кястутис Будрис сообщил, что в рамках новых санкций Евросоюз ввел ограничения против 22 российских банков.