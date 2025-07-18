ЕС одобрил 18-й пакет санкций против России
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Европейский союз согласовал 18-й пакет антироссийских санкций, который, по словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, направлен против ключевых элементов российской военной инфраструктуры, сообщает RT.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что новый пакет антироссийских санкций наносит «удар в самое сердце военной машины России». Ее слова передал Reuters.
Фон дер Ляйен подчеркнула, что приветствует соглашение о введении 18-го пакета ограничительных мер против России.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что Россия считает односторонние санкции Евросоюза незаконными и выступает против подобных ограничений.
Глава МИД Литвы Кястутис Будрис сообщил, что в рамках новых санкций Евросоюз ввел ограничения против 22 российских банков.