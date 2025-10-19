Шел медленно и с поддержкой: лечащийся от рака Байден снова показался на публике

Байден появился на публике после новостей о прохождении им лучевой терапии

Бывший президент США Джо Байден снова появился на публике после начала курса радиотерапии в связи с раком простаты. В этот раз его заметили на вечерней службе в церкви Святого Иосифа в Брендивайне, он двигался медленно и опирался на неизвестную женщину, сообщает РИА Новости со ссылкой на New York Post.

Известно, что Байден посетил вечернюю службу в церкви Святого Иосифа в Брендивайне. Экс-президент Америки двигался медленно и нуждался в поддержке, неизвестная женщина позволяла ему на себя опираться.

При этом супруга Джо Байдена, Джилл, не сопровождала его на богослужении. Стоит отметить, что взгляды присутствующих все еще приковывались к заметному крупному шраму над его правым глазом, оставшемуся после недавней операции.

Байдена впервые после начала лечения онкологического заболевания заметили на людях в начале сентября 2025 года. Тогда он вышел на улицу с огромным шрамом на голове.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.