Огромный шрам на голове: Байден появился на публике после удаления опухоли

Экс-президент США Джо Байден перенес операцию по удалению опухоли. Недавно его заметили на улице с огромным шрамом на голове, сообщает «Bild на русском»* .

Прохожий запечатлел 82-летнего политика в небольшом прибрежном городке Рехобот штата Делавэр. В кадре Байден пожимает кому-то руку. На его голове заметен достаточно длинный шрам, который выглядит свежим.

Пресс-секретарь Байдена Келли Скалли позднее заявила, что экс-президент США борется с раком кожи. Недавно ему удалили опухоль на голове.

Также два года назад Байдену провели операцию по удалению опухоли на груди. А в мае этого года выяснилось, что у экс-президента США рак простаты.

Ранее бывший врач Белого дома и конгрессмен-республиканец Ронни Джексон предположил, сколько осталось Байдену. По его словам, политик может умереть через 12-18 месяцев.

* «Bild на русском» признан в России иностранным агентом.