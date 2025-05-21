Прогноз пугающий: экс-врач Белого дома предположил, сколько осталось Байдену

Экс-врач Белого дома Джексон: больной раком Байден может умереть через 1,5 года

Бывший президент США Джозеф Байден, у которого диагностировали рак простаты, может умереть через 12-18 месяцев, заявил бывший врач Белого дома и конгрессмен-республиканец Ронни Джексон. По словам политика, такой прогноз дают «многие урологи», с которыми он говорил об онкозаболевании экс-главы Соединенных Штатов, сообщает РИА Новости .

«Это не моя специализация, но я разговаривал со многими урологами с тех пор, как это стало известно, и все пришли к единому мнению, что у него может быть осталось от 12 до 18 месяцев», — сказал бывший врач президентской администрации.

Джексон выразил надежды, что рак 82-летнего Байдена смогут эффективно лечить. Вместе с тем он признал, что заболевание бывшего президента является уже «далеко зашедшим».

У Байдена выявили рак простаты в агрессивной форме. Представитель бывшего главы США утверждал, что заболевание политика поддается эффективному лечению.

На днях Байден впервые прокомментировал свой диагноз. Политик поблагодарил всех за «любовь и поддержку» и заявил, стал только сильнее после диагностирования рака.