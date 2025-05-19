Байден впервые прокомментировал новости о том, что у него рак

82-летний экс-президент США Джо Байден обратился к публике после того, как стало известно, что ему диагностировали рак простаты. Он поблагодарил всех сторонников за слова поддержки, сообщает РБК .

Политик опубликовал свой пост в соцсети X. Он написал, что «рак касается каждого из нас». При этом Байден отметил, что стал только сильнее.

Справиться с болезнью бывшему американскому президенту помогает супруга Джилл. Байден опубликовал фото с ней и с их кошкой Уиллоу. Также политик поблагодарил всех за «любовь и поддержку».

О том, что у политика рак простаты, сообщила газета The New York Times. По ее данным, диагноз был поставлен после обнаружения у Байдена «небольшого узелка».

Ранее эксперт Андрей Пылев отметил, что здоровье больного раком Байдена можно поддерживать долгое время путем гормональной терапии.