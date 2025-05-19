Врачи спрогнозировали, как будет развиваться рак простаты у Байдена

Газета The New York Times со ссылкой на представителя экс-президента США Джо Байдена опубликовала новость о том, что он болен раком простаты. Диагноз был поставлен после обнаружения «небольшого узелка». Эксперты ответили, как поведет себя дальше опухоль, сообщает MIR24.TV .

«Необходимо сказать, что опухоль предстательной железы даже на серьезной стадии, как в нашем случае, относится к прогностически благоприятным видам заболевания. Таковым оно является при правильно подобранном лечении», — заявил главврач федеральной сети клиник экспертной онкологии, к. м. н. Андрей Пылев.

Также эксперт отметил, что в ситуации с Байденом вероятное лечение может пойти путем гормональной терапии, которая поможет поддерживать здоровье пациента годами. Таким образом, бывший президент может прожить столько же, сколько и без этого заболевания, еще и с отличным качеством жизни.

Заведующая кафедрой онкологии, лучевой терапии и лучевой диагностики им. профессора Н. Е. Яхонтова (ПИМУ), д. м. н. Анна Масленникова добавила, что прогноз заболевания может быть благоприятным благодаря специфическим особенностям этого недуга. Опухоль, по мнению специалиста, может продолжительное время оставаться в локализованной форме, а современные методы лечения позволят контролировать распространение болезни и продлить жизнь пациента.