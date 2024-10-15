Шарий заявил, что ВСУ скоро выйдут из Курской области

Подразделения ВСУ, находящиеся в Курской области, должны готовиться к отходу обратно на территорию Украины. Такую команду им дало руководство, сообщил в своем Telegram-канале блогер Анатолий Шарий.

До этого военный корреспондент Александр Коц опубликовал видео с дрона, на котором украинская машина подъезжает к «зубам дракона» в Курской области и подрывается. ВС РФ заложили под конусы «сюрприз».

За сутки российские войска уничтожили 200 украинских солдат в Курской области. С начала вторжения в регион ВСУ утратили 23,1 тыс. человек.

Ранее бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон сказал, что украинские войска попали в капкан, зайдя в Курскую область. ВСУ не могут из него освободиться.