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Экс-сотрудник ЦРУ: Россия душит ВСУ под Курском, как удав

ВСУ в Курской области попали в капкан, из котого невозможно освободиться, заявил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон, его слова приводит РИА Новости.

«Курск — как удав, удушающий свою жертву в смертоносных кольцах, а украинцы попали в этот капкан, им попросту некуда бежать», — сказал американский экс-разведчик в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

По его словам, ВСУ отступает от напора российских войск, а холодная и дождливая погода делает ситуацию смертельной для украинцев.

Слова американского эксперта косвенно подтвердил генерал-майор, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов. Он сообщал, что ВСУ находятся в панике при из-за атак российской армии.

ВСУ вторглись в Курскую область 6-го августа, захватив ряд населенных пунктов. Российские военные освободили часть оккупированных территорий.