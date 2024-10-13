Алаудинов: подразделения ВСУ в Курской области охватила паника после атаки ВС РФ

Украинские войска в Курской области паникуют после контратаки Вооруженных сил России, сообщил в своем Telegram-канале генерал-майор, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.

По его словам, в результате мощного удара 155-й и 810-й бригад морской пехоты России при помощи спецназа «Ахмат», ВСУ потеряли значительную часть оккупированной территории Курской области.

«Противник у нас реально в очень большой панике, потому что он получил очень серьезный удар», — отметил Алаудинов.

Киев совершил вторжение в Курскую область 6 августа. Спустя три дня ситуацию в регионе признали чрезвычайной и федерального характера. Затем в регионе ввели режим контртеррористической операции и перебросили резервы Вооруженных сил России.

Ранее сообщалось, что двое российских военнослужащих, командир взвода 37-й мотострелковой бригады Курбан Абдурахманов и 19-летний солдат Алексей Сибиряков, почти два месяца находились в тылу у подразделений киевского режима, но в итоге сумели прорваться к позициям ВС РФ.