Алаудинов: двое российских бойцов почти два месяца провели в тылу ВСУ

Двое российских военнослужащих, командир взвода 37-й мотострелковой бригады Курбан Абдурахманов и 19-летний солдат Алексей Сибиряков, почти два месяца находились в тылу у подразделений киевского режима, но в итоге сумели прорваться к позициям ВС РФ, сообщил командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.

«Два месяца они прожили в тылу врага, перемещались все время, вынуждены были прятаться, вышли из окружения, с собой вынесли даже свое табельное оружие», — рассказал Алаудинов в своем Telegram-канале.

По словам командира «Ахмата», Абдурахманов в районе населенного пункта Заолешенка на границе Курской области 7 августа получил ранение ноги. Сибиряков остался с командиром, чтобы помогать ему. В итоге оба мужчины вернулись к своим спустя почти 2 месяца.

Ранее Алаудинов сообщил, что в Курской области от присутствия ВСУ освободили 19 населенных пунктов. Российские военные продолжают методично вытеснять врага, который вторгся на территорию страны в начале августа 2024 года.