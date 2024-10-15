сегодня в 14:40

ВС РФ уничтожили более 200 украинских боевиков в Курской области за сутки

Украинские силы потеряли более 200 военнослужащих ВСУ и четыре единицы бронетехники, в том числе танк, в Курской области за сутки, сообщает пресс-служба Минобороны РФ .

Бойцы группировки войск «Север» поразили украинские формирования возле населенных пунктов Любимовка, Новоивановка, Плехово, Малая Локня, Новый Путь. Также они отразили восемь контратак противника.

Кроме того, ВС РФ с помощью авиации, артиллерии и ракетных войск ударили по бригадам ВСУ возле 19 населенных пунктов Курской области, а также по украинским резервам в Сумской области.

Всего с начала вторжения в Курскую область ВСУ потеряли свыше 23 150 солдат.

Ранее ВС РФ освободили Черкасскую Конопельку в Курской области. Российские бойцы приближаются к Судже.