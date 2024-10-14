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Российские войска взяли под контроль населенный пункт Черкасская Конопелька в Курской области. Бойцы ВС РФ приближаются к Судже — до нее осталось около 6 километров, сообщает SHOT .

Днем понедельника, 14 октября, военнослужащие армии России полностью выбили украинских солдат из Черкасской Конопельки. В операции по освобождению населенного пункта принимали участие солдаты 11-й ОДШБр и бойцы группировки «Север» и морские пехотинцы из 810-й бригады.

Помимо этого, российские военные отразили атаку сил вторжения в окрестностях хутора Зеленый Шлях (Суджанский район). До крупного райцентра, Суджи, бойцам ВС России осталось дойти еще несколько километров.

Сегодня армия России также освободила населенный пункт Левадное в Запорожской области, докладывало Минобороны России.