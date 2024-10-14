сегодня в 13:06

МО: ВС РФ взяли под контроль населенный пункт Левадное в Запорожской области

Подразделения «Восточной» группировки войск освободили от украинских сил населенный пункт Левадное и занял более выгодные боевые позиции в Запорожской области, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Также российские военнослужащие ликвидировали живую силу и боевую технику 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад ВСУ и 110-й бригады теробороны вблизи н. п. Доброволье в ДНР и Темировка в Запорожской области.

В ходе боевых действий ВСУ потеряли около 120 военнослужащих, БТР, французскую самоходную артиллерийскую установку Caesar, 155-мм самоходную артустановку «Богдана» и 4 автомобиля

Накануне пресс-служба оборонного ведомства сообщала, что подразделения «Центральной» группировки войск освободили от боевиков ВСУ населенный пункт Михайловка в ДНР.