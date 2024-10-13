сегодня в 13:02

ВС РФ взяли под контроль населенный пункт Михайловка в ДНР

Подразделения «Центральной» группировки войск освободили от боевиков ВСУ населенный пункт Михайловка в Донецкой Народной Республике (ДНР), сообщает пресс-служба министерства обороны РФ.

Российские подразделения ликвидировали живую силу и боевую технику 24-й, 28-й, 100-й, 157-й механизированных, 68-й пехотной, 59-й мотопехотной, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ вблизи н. п. Щербиновка, Иванополье, Селидово, Лысовка, Тарасовка, Николаевка, Димитров, Цукурино и Дзержинск ДНР.

Кроме того, бойцы ВС РФ отразили 11 контратак подразделений 42-й, 100-й, 157-й механизированных, 5-й штурмовой бригад, 79-го десантно-штурмового полка, 49-го, 425-го штурмовых батальонов ВСУ, а также 38-й бригады морской пехоты.

В результате боевых действий, потери противника составили около 460 человек живой силы, 3 западные боевые бронемашины, 4 122-мм гаубицы Д-30, 100-мм противотанковая пушка Rapier и 5 автомобилей.

Ранее стало известно, что решительные действия подразделений группировки войск «Юг» привели к полному освобождению населенных пунктов Желанное Второе и Островское в ДНР.