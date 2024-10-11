сегодня в 14:34

Решительные действия подразделений «Южной» группировки войск за неделю привели к полному освобождению населенных пунктов Желанное Второе и Островское в Донецкой Народной Республике, сообщает пресс-служба Минобороны РФ .

Островское и Желанное Второе теперь находятся под российским контролем. Населенные пункты полностью освобождены от присутствия представителей киевского режима.

В период с 5 по 11 октября российские военные отразили 22 контратаки штурмовых подразделений ВСУ. Бойцы ВС РФ, опираясь на разведданные, наносили точные удары по живой силе и военной технике противника.

В итоге за неделю ВСУ потеряли порядка 4 790 бойцов, а также 4 бронированные машины, 45 орудий полевой артиллерии, из них 37 западного производства, и другую технику. Цели, поставленные на СВО, постепенно достигаются.