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Военкор Коц показал попытку прорыва ВСУ у «зубов дракона» в Курской области

Военкор Александр Коц в своем Telegram-канале показал видео с дрона, запечатлевшего попытку прорыва ВСУ в Глушковском районе Курской области. На кадрах видно, как подрывается украинская инженерная машина на походе к «зубам дракона».

По словам Коца, украинцы пытались сделать проход в линии «зубов дракона». Однако, как отметил корреспондент, российские войска заложили «сюрприз» под конусы из бетона. Подъехав к линии, транспорт ВСУ взорвался.

«ИМР (инженерная машина разграждения — ред.) отъезжает, думает пойти на второй заход. Но иксоводы 22 бригады спецназа думают быстрее», — написал Коц.

Накануне появилась информация, что российские войска освободили Черкасскую Конопельку в Суджанском районе Курской области. Бойцам ВС РФ оставалось преодолеть около 6 километров до города Суджа.