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Санду: Молдавия столкнулась с атакой криминальных сил перед выборами

Президент Молдавии Майя Санду заявила, что страна столкнулась с беспрецедентной атакой криминальных сил на демократию перед выборами, пишет ТАСС .

Политик обвинила в этом «ОПГ и иностранные силы», не уточнив, какие именно.

По ее словам, целью криминальной группировки было купить 300 тысяч голосов.

Голосование за кандидата президента Молдавии и референдум о вступлении в ЕС начались 20 октября в 07:00. Начали работать 987 участков. Кандидатов на пост молдавского президента 11.

Президент Молдавии определится во втором туре, который пройдет 3 ноября, так как в первом туре никто из кандидатов не набирает больше 50% голосов.