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В Пулково сильный снегопад помешал самолету припарковаться у рукава

В аэропорту Пулково в Петербурге самолет не смог припарковаться у рукава из-за сильного снегопада, сообщает RT .

По словам пассажирки, люди были вынуждены идти с чемоданами по сугробам до здания аэропорта.

Она отметила, что на территории аэропорта есть грейдеры, однако снегопад настолько сильный, что, видимо, снег не успевают убирать.

Ранее сообщалось, что жителей Московской области ожидает зимняя сказка. Уже в субботу и воскресенье в регионе появятся сугробы высотой 40 сантиметров.