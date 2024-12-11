Тишковец: 40-сантиметровые сугробы вырастут в Московской области на выходных

Жителей Московской области ожидает зимняя сказка. Уже в субботу и воскресенье в регионе появятся сугробы высотой 40 сантиметров, сообщает в Telegram-канале метеоролог Евгений Тишковец.

В Центральной России начинается комфортная, мягкая зимняя погода со снегом. В ночь с пятницы на субботу температура воздуха снизится до 9-14 градусов ниже нуля. Днем начнутся снегопады, из-за чего в Москве сугробы увеличатся до 22 сантиметров. В воскресенье они вырастут до 30 сантиметров. Такой показатель в два раза выше, чем климатическая норма.

В подмосковном Клину на выходных вырастут 40-сантиметровые сугробы. Сейчас в этом городе они уже есть, но пока маленькие — 29 сантиметров. Днем на выходных в регионе будет от 3 до 8 градусов ниже нуля.

«Идеальная погода для прогулок и занятий зимними видами спорта», — добавил Тишковец.

Ранее сообщалось, что 10 декабря в Москве выросли январские сугробы.