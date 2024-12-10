Тишковец: январские сугробы выросли в Москве

Согласно данным метеостанции ВДНХ, в столице за сутки выросли сугробы, которые обычно возникают только к концу декабря — началу января, сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале .

Если в понедельник высота снежного покрова была 14 см, то во вторник она выросла до 19 см. При этом климатическая норма для этих дней составляет 9 см.

Таким образом, в Москве выросли сугробы, которые привычны для последнего дня года и начала января, но не для начала декабря. По данным других метеостанций, в Тушине высота сугробов составляет 20 см, на Балчуге и МГУ — 10 см.

Также высокие сугробы фиксируются в Подмосковье. В Клину высота снежного покрова достигла 30 см.

Ранее стало известно, что гололедица и сильный мороз придут в Московский регион во вторник. Днем будет от пяти до трех градусов ниже нуля.