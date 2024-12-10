Гололедица и сильный мороз придут в Московский регион во вторник

Гидрометцентр РФ: гололедица и -5 градусов будут в Московском регионе 10 декабря

Днем во вторник в Москве и области ожидается от пяти до трех градусов ниже нуля. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России .

В Московском регионе ожидается облачная погода с прояснениями и гололедица. Преимущественно осадков не будет. Ветер западный, от двух до семи метров в секунду.

Ночью в Москве и области будет от семи до пяти градусов ниже нуля. Ожидается облачная погода без осадков и гололедица. Ветер западный от четырех до девяти метров в секунду.

Ранее терапевт Андрей Звонков сказал, что после каждого падения на лед нужно обращаться к докторам. В противном случае есть риск погибнуть.