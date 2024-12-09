Упал, ударился, умер: врач объяснил, чем опасны травмы в гололед

Важно обязательно обращаться к медикам в случае травмы головы при падении на лед. Особенно это правило должно работать, если у человека потемнело в глазах или появилась тошнота, сообщил РИАМО бывший врач скорой помощи, терапевт Андрей Звонков.

«С любой травмой не надо отсиживаться дома. Если вы на улице упали, и это сопровождается синяком или ударом головой. Особенно, если после началось потемнение в глазах, потеря сознания и тошнота. Это однозначно требует обращения к врачам. Желательно через вызов скорой», — сказал Звонков.

Он уточнил, что таким образом пострадавшего доставят в стационар больницы, где ему сделают компьютерную томографию, чтобы проверить на наличие закрытой черепно-мозговой травмы. Особенно опасна субдуральная гематома.

«Когда кровоизлияние под череп происходит очень медленно. Человек может даже чувствовать себя хорошо, а примерно через 12 часов умереть. Кровоизлияние копится очень медленно, человек этого не ощущает. Он может спокойно, после падения, прийти домой, поужинать лечь спать и не проснуться», — пояснил Звонков.

Врач добавил, что при любой уличной травме нужно обращаться за помощью медиков. Особенно, если удар был сильным, и он пришелся на голову.