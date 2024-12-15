Таинственные беспилотники парализовали работу аэропорта в штате Нью-Йорк

Общество

Неизвестные беспилотники парализовали работу аэропорта Стюарт в штате Нью-Йорк, заявила губернатор штата Кэти Хокул, пишет РИА Новости.

Она отметила, что загадочные дроны уже на протяжении нескольких недель пугают американцев.

По ее словам ситуация «зашла слишком далеко».

Кэти Хокул призвала к федеральной помощи.

Ранее сообщалось, что украинские боевики под Новгородским и Дзержинском (бывшими Нью-Йорком и Торецком) в Донецкой Народной Республике начали активнее использовать ночные дроны-бомбардировщики типа «Баба-Яга».