Таинственные беспилотники парализовали работу аэропорта в штате Нью-Йорк
Неизвестные беспилотники парализовали работу аэропорта Стюарт в штате Нью-Йорк, заявила губернатор штата Кэти Хокул, пишет РИА Новости.
Она отметила, что загадочные дроны уже на протяжении нескольких недель пугают американцев.
По ее словам ситуация «зашла слишком далеко».
Кэти Хокул призвала к федеральной помощи.
Ранее сообщалось, что украинские боевики под Новгородским и Дзержинском (бывшими Нью-Йорком и Торецком) в Донецкой Народной Республике начали активнее использовать ночные дроны-бомбардировщики типа «Баба-Яга».