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Она отметила, что загадочные дроны уже на протяжении нескольких недель пугают американцев.

По ее словам ситуация «зашла слишком далеко».

Кэти Хокул призвала к федеральной помощи.

Ранее сообщалось, что украинские боевики под Новгородским и Дзержинском (бывшими Нью-Йорком и Торецком) в Донецкой Народной Республике начали активнее использовать ночные дроны-бомбардировщики типа «Баба-Яга».