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ВСУ используют тяжелые дроны-бомбардировщики «Баба-Яга» в светлое время суток

Украинские боевики под Новгородским и Дзержинском (бывшими Нью-Йорком и Торецком) в Донецкой Народной Республике начали активнее использовать ночные дроны-бомбардировщики типа «Баба-Яга». Об этом РИА Новости рассказал командир роты 56-го отдельного батальона спецназначения 51-й армии группировки войск «Юг» с позывным «Шмель».

Раньше украинские боевики использовали дроны-бомбардировщики «Баба-Яга» только ночью. Сейчас солдаты ВСУ применяют такие беспилотники и днем.

«Баба-яга» изначально был сельскохозяйственным дроном для опыления полей. Он может поднимать от семи килограммов. С устройства украинские боевики сбрасывают снаряды, гранаты, мины и термит.

В июне Минобороны РФ сообщило, что российские солдаты начали использовать аналоги тяжелых дронов ВСУ «Баба-яга». Для этого применяются промышленные коптеры.