ВС РФ начали применять свой аналог тяжелого дрона «Баба-яга»

Российские военные в зоне СВО на Украине начали применять аналоги украинских тяжелых дронов «Баба-яга», пишет ТАСС со ссылкой на Минобороны.

Операторы БПЛА «Восточной» группировки войск используют новые беспилотники для нанесения противнику максимального урона на южнодонецком направлении. Главным вооружением, которые несут дроны, являются осколочные снаряды, которые обычно редко уходят дальше четырех километров.

«Промышленные коптеры могут отправить их далеко в тыл противника. Дальневосточные умельцы дополнили БПЛА новой системой сброса, которая несет на себе две 82-миллиметровые мины, а также сделали его незаметным для средств РЭБ противника», — добавили в ведомстве.

Оператор дрона с позывным Рысь отметил, что таким образом российские военные способны взорвать вражеское пулеметное гнездо.

«Врага надо знать в лицо. Поэтому изучаем их запчасти, на чем они работают, на чем двигаются. Ищем подобное и лучшее для себя. Чтобы средства РЭБ врага не могли работать против нас», — добавил он.

Также дрон отличается высокой грузоподъемностью, которая позволяет доставлять на позиции боеприпасы, медикаменты, воду и продукты.