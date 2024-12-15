ABC News выплатит 15 млн долларов по делу о клевете на Дональда Трампа

В марте Трамп подал иск к телеканалу, ведущий которого заявил, что политика признали виновным в изнасиловании писательницы, хотя присяжные заявляли о сексуальных домогательствах

Джин Кэрролл сообщила об изнасиловании, которое произошло в 1996 году. Тогда она и Трамп встретились в универмаге в Нью-Йорке. Мужчина попросил Джин примерить белье, которое он подбирал в качестве подарка для другой женщины. По словам Кэрролл, Дональд Трамп вместе с ней зашел в примерочную, где и состоялось преступление.

Экс-президент отвергал обвинения. Он объяснял иск Кэрролл тем, что писательница его оговорила ради того, чтоб ее книги продавались более успешно.