ЦИК: президент Молдавии определится во втором туре 3 ноября

Президент Молдавии определится во втором туре, который пройдет 3 ноября, так как в первом туре никто из кандидатов не набирает больше 50% голосов, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные ЦИК после обработки 75% протоколов.

Баллотирующаяся на второй срок Майя Санду лидирует на выборах президента с 36,38% голосов, на втором месте — бывший генпрокурор Александр Стояногло, у которого набрано 29,17% голосов.

Параллельно в стране проходит референдум о вступлении в Евросоюз. О вступлении Молдавии в ЕС 52,29% человек проголосовали против евроинтеграции

Голосование за кандидата президента Молдавии и референдум о вступлении в ЕС начались 20 октября в 07:00. Начали работать 987 участков. Кандидатов на пост молдавского президента 11.