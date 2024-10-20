В Молдавии на 987 участках выберут президента и определятся со вступлением в ЕС
Выборы президента и референдум о вступлении в Евросоюз проводят в Молдавии с 07:00 20 октября. Заработали 987 участков, на которых можно отдать голоса, рассказал ТАСС пресс-секретарь местной центральной избирательной комиссии Родика Сырбу.
Кандидатов на пост молдавского президента 11. Наибольшие шансы на победу, согласно проводимым ранее опросам избирателей, у нынешнего главы государства Майи Санду.
Параллельно в стране проходит референдум о вступлении в Евросоюз. Если большинство молдаван проголосуют «за», то в конституцию страны внесут положение о стремлении государства в ЕС.
За всеми голосованиями будут наблюдать около двух тыс. человек. Среди них есть и ОБСЕ.
Ранее Молдавия еще раз отказалась выплачивать крупный долг перед компанией «Газпром». Государство таким образом совершает аферу.