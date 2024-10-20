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Сырбу: выборы президента и референдум о вступлении в ЕС начались в Молдавии

Выборы президента и референдум о вступлении в Евросоюз проводят в Молдавии с 07:00 20 октября. Заработали 987 участков, на которых можно отдать голоса, рассказал ТАСС пресс-секретарь местной центральной избирательной комиссии Родика Сырбу.

Кандидатов на пост молдавского президента 11. Наибольшие шансы на победу, согласно проводимым ранее опросам избирателей, у нынешнего главы государства Майи Санду.

Параллельно в стране проходит референдум о вступлении в Евросоюз. Если большинство молдаван проголосуют «за», то в конституцию страны внесут положение о стремлении государства в ЕС.

За всеми голосованиями будут наблюдать около двух тыс. человек. Среди них есть и ОБСЕ.

Ранее Молдавия еще раз отказалась выплачивать крупный долг перед компанией «Газпром». Государство таким образом совершает аферу.