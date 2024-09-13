Молдавия продолжает отказываться оплатить долг за поставки российского газа

Молдавия по-прежнему не признает гигантский долг перед российской компанией «Газпром» за поставки «голубого топлива», и тем самым проворачивает аферу. Об этом сообщает РИА Новости в материале.

В 2021 году РФ дала разрешение на пролонгацию договора с Молдавией на поставку газа. Но только при условии, что страна погасит перед «Газпромом» задолженность в виде 700 млн долларов. Тогда в Кишиневе потребовали сделать аудит с 1991 по 2021 год.

По его итогам счетная палата Молдавии заявила, что страна должна России не 700, а всего 590,8 млн долларов. После чего отметила, что 400 млн долларов из них не подлежат взысканию, ведь были нарушены сроки давности. Долг по остальным 276 млн долларов Кишинев тоже не хочет отдавать, поскольку нет документов, подтверждающих задолженность.

В результате в конце 2023 года глава Молдовы Майя Санду сказала, что страна готова вернуть за газ всего девять млн долларов.

Из-за нежелания Кишинева отдавать долг Москве, в стране «голубое топливо» подорожало с 260 до 750 долларов за тысячу кубометров. Эксперты считают, что в ближайшее время решить вопрос с выплатами вряд ли получится.

Тем не менее, Россия продолжит поставки ресурса Молдавии, поскольку часть «голубого топлива» направляется в поддерживаемое Москвой Приднестровье.

Ранее глава «Молдовагаза» Вадим Чебан сообщал, что энергокомпания собиралась снова начать покупать «голубое топливо» у России в сентябре 2024.