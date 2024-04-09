В «Молдовагазе» заявили о планах вернуться к закупкам газа у «Газпрома»

«Молдовагаз» намерен вернуться к закупкам газа у «Газпрома» в мае–сентябре

Глава «Молдовагаза» Вадим Чебан в своем Telegram-канале заявил, что энергетическая компания в мае–сентябре текущего года намерена возобновить закупки российского газа у «Газпрома».

Он подчеркнул, что российский газ используют для нужд потребителей правобережья Днестра. Данными поставками «Молдовагаз» покроет часть потребления «голубого топлива». При этом другая часть газа будет закупаться на конкретных условиях.

«Молдовагаз» получает газ от госпредприятия Energocom и «Газпрома» с декабря 2022 года. При этом Кишинев пользуется резервами в хранилищах Румынии и Украины, а Россия поставляет энергоресурс в Приднестровье в обмен на электроэнергию.

Контракт на поставки газа для жителей правобережья Днестра с компанией Energocom истекает 1 мая текущего года.

Чебан добавил, что «Молдовагаз» намерен сбалансировать стоимость приобретаемого газа, а также обеспечить граждан доступным, непрерывным и качественным топливом.

Ранее сообщалось, что «Газпром» подает газ для Европы при помощи транзита через Украину объемом 42,1 млн куб. м в сутки. Транзит осуществляют через газоизмерительную станцию «Суджа».