В России предложили программу льготной ипотеки для участников СВО

Члены комитета Госдумы по строительству и ЖКХ во главе с председателем комитета Сергеем Пахомовым разработали проект льготной программы ипотечного кредитования для участников СВО со ставкой 2%, сообщает РИА Новости .

Согласно проекту, получить ипотеку могут как участник СВО, так и его супруга (супруг), а в случае его гибели — родители и совершеннолетние дети при отсутствии супруги (супруга).

При этом заемщик должен быть зарегистрирован на территории субъекта РФ, где хочет приобрести жилье.

Концепция новой льготной программы направлена в Минфин.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в своем Telegram-канале заявил, что поддержка участников СВО и их семей остается одним из главных направлений в работе местной власти.