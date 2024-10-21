Санду: большинство граждан Молдавии поддержали вступление в ЕС

сегодня в 15:37

Действующий президент Молдавии Майя Санду объявила о том, что большинство граждан республики поддержали вступление страны в Европейский союз, сообщает РБК .

В рамках прошедшего 20 октября референдума жителям предлагалось ответить на вопрос, поддерживают ли они изменение конституции с целью вступления республики в ЕС.

По данным ЦИК Молдавии, после обработки 99,4% протоколов инициативу поддержали 50,42%. Остальные 49,58% высказались против.

Действующий президент Молдавии отметила, что большинство молдаван выразили свою волю и избрали европейский путь. Она поблагодарила граждан за то, что те «спасают путь к прогрессу».

Также в республике прошли президентские выборы. Никто из кандидатов не набрал 50% голосов, поэтому 3 ноября пройдет второй тур.

По итогам первого тура выборов Санду, претендующая на второй президентский срок, набрала 41,92% голосов.