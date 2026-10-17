Полезли на сцену: пьяные фанатки сорвали концерт Валерия Меладзе в Стамбуле

Выступление певца Валерия Меладзе в Стамбуле было сорвано из-за поведения нетрезвых слушательниц. Они вышли на сцену, сообщает SHOT со ссылкой на очевидцев.

Мероприятие в комплексе Istanbul Congress Center собрало свыше 3 тыс. поклонников. Они раскупили входные билеты стоимостью от 8 тыс. рублей. Часть публики опоздала к началу из-за задержек рейсов. Очевидцы пожаловались на обилие нетрезвых фанатов Меладзе, мешавших прослушиванию концерта.

Главный инцидент произошел в разгар музыкального номера, когда две нетрезвые женщины самовольно взобрались на сцену. На видеозаписи жительницы Турции Евгении С. видно, как девушка в белом лонгсливе подбирается вплотную к артисту. Певец вынужденно остановил исполнение трека, подошел к рампе и потребовал от нарушительниц и их спутников немедленно покинуть пространство.

В перепалку вмешались музыканты Меладзе. Один из них вступил в жесткий диалог со зрителем из партера.

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