Супруги показали, как убили и спрятали в сундук собутыльницу под Брянском

В селе Брасово Брянской области арестованная супружеская пара детально восстановила картину смертельного избиения знакомой во время проверки показаний на месте. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на оперативное видео правоохранителей.

На кадрах следственного эксперимента обвиняемый 27-летний мужчина в красной толстовке и наручниках в сопровождении конвоя и следователей вошел в ветхий частный дом. Затем на учебном манекене воспроизвел нанесение ударов по голове потерпевшей.

После этого его 43-летняя супруга в наручниках показала положение сидящей на диване жертвы и моменты рукоприкладства. Также на видеозаписи фигурант подвел правоохранителей к массивному деревянному сундуку в комнате, откинул крышку и продемонстрировал, куда именно было спрятано тело погибшей.

Преступление произошло 8 февраля в ходе совместного распития спиртных напитков в доме супругов. На почве ревности между присутствующими вспыхнула ссора, в результате которой хозяева набросились на гостью и забили ее руками и ногами до смерти. На следующие сутки пара спрятала тело в сундук, после чего скрылась, однако затем была задержана и заключена под стражу.

Пресс-служба СУ СК России по Брянской области 16 октября сообщила о раскрытии убийства местной жительницы, чьи останки пролежали в деревянном сундуке на протяжении восьми месяцев. По данным следствия, в ночь на 9 февраля 2026 года в доме на улице Первомайской нетрезвые супруги избили знакомую, нанеся не менее шести ударов кулаками в область головы и как минимум четыре удара ногами в живот, от чего та скончалась на месте. Спрятав труп, фигуранты выехали за пределы Брянской области. Возбуждено уголовное дело по пункту «ж» части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство»), суд отправил обоих обвиняемых под арест.

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